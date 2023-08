Los guardacostas gallegos interceptaban un camión precintado cuya mercancía iba a ser destruida por no disponer de la documentación requerida. Se trataba de un cargamento de casi 3.000 kilos de marisco que procedía de Portugal, según contaban en un programa de 'Te lo vas a comer' emitido en 2019 que laSexta ha recuperado.

Alberto Chicote se interesaba por los controles que se hacían a los cargamentos previos a su destrucción. "Normalmente, cogemos unas muestras y si determinamos que hay unos niveles de toxicidad de bacterias, ya no es una pena administrativa", explicaba una guardacostas, porque podría atentar contra la salud pública.

"¿Cuál es tu responsabilidad con respecto a este producto?", le preguntaba Chicote al propietario, pero este afirmaba que no tenía "ninguna": "Me he encontrado con el 'percal' esta mañana". Este aseguraba que había comprado el marisco y no sabía que venía sin documentación porque siempre la traía.

"¿Dónde puede acabar el producto, en qué depuradora?", le interpelaba el presentador, y este contestaba que "en todas las de Galicia", que señalaba que se adquiría en el país vecino porque su precio era más barato.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Te lo vas a comer de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.