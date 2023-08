El chef Alberto Chicote se traslada a Londres para comprobar de primera mano cómo es la comida española que se sirve en los restaurantes de la ciudad, como recogió un programa de Te lo vas a comer de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.

Tras pasar por varios establecimientos con platos que le indignan, Chicote decide probar suerte en una terraza donde pide croquetas de jamón, tortilla española, patatas bravas y pisto.

Después de comer el pisto, el chef tiene claro que lleva algo raro: "No sé qué le han puesto, sabe como el aliño de los pinchos morunos".

Sobre las patatas bravas, Chicote lee en algunos comentarios del restaurante que allí tienen "las peores que han probado nunca", algo que suscribe después de comerlas. "¿De qué es esta salsa?", se pregunta. "No sé de qué es, pero es dulce, no pica nada, no tiene pimentón, parece que lleva fruta", añade.

El cocinero se atreve a dar la cara ante el chef afirmando que ha decidido "cambiar el concepto" de los platos y desvela la receta de la misteriosa salsa brava: "Kétchup, mayonesa, salsa de naranja, brandy y chipotle".

