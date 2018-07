"No somos muy de toros"

EL TAXI DE MANOLO SARRIA

Miguel, Edu y Nando se suben al taxi de Manolo Sarria para ir a la playa, en Málaga. Lo que no sabían es que podían llegar a la playa con más dinero del que llevaban. Logran pasar la segunda ronda con un fallo. La pregunta de cómo se llama el ama de llaves de Sherlock Holmes, les hace usar el comodín de la llamada, y el no acertar el nombre del toro que mató a Paquirri fue lo que les hizo llegar a la playa igual que salieron...