Yolanda Alba es una de las muchas españolas que está sufriendo de forma directa las consecuencias económicas provocada por la pandemia de coronavirus, la crisis de materias y la guerra en Ucrania. En la actualidad, cobra únicamente poco más de 1.000 euros y ha pasado de pagar 466 euros por su hipoteca a abonar 792 euros. En laSexta Xplica nos ha contado cómo consigue llegar a final de mes: "Nunca he tenido una vida económica solvente ni mucho menos, ya nací con este defecto de ser pobre. Al final te adaptas a todo, pero es verdad que tienes que renunciar a cosas por el camino".

Ella ha lamentado que su sector, el de teleoperadora para asistencia, está "olvidadísimo", y ha añadido: "Por no tener, no tenemos ni convenio". Asimismo, ha detallado que este mes ha cobrado "1.079 euros con festivos trabajados" en un sector que, tal y como ha denunciado, "durante la pandemia era 'esencial', pero ya no lo es". Su difícil situación económica le ha llevado a buscar un segundo trabajo: "Estoy buscando por las tardes como trabajadora familiar. Haría cuatro por la tarde, lo he hecho muchas veces".