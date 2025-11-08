Ahora

En laSexta Xplica

Wyoming, tajante: "Ayuso no puede vivir en un piso pagado con dinero robado, presuntamente"

El presentador de El Intermedio, da a conocer si opinión sobre el juicio del fiscal general del Estado: "Esta causa ha llegado tan lejos porque es el novio de Ayuso y efectivamente eso tiene relevancia"

Wyoming, tajante: "Ayuso no puede vivir en un piso pagado con dinero robado, presuntamente"

Esta semana arrancaba el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos. En concreto, el fiscal habría filtrado un correo de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid en el que la reconocía que había cometido dos delitos fiscales.

En este vídeo de laSexta Xplica, El Gran Wyoming da a conocer su opinión al respecto. "Esta causa ha llegado tan lejos porque es el novio de Ayuso y efectivamente eso tiene relevancia", comenta el presentador de El Intermedio,

"El novio de Ayuso no puede robar. No puede robar porque se va a montar un pifostio", señala Wyoming, tal y como ha terminado pasando. Por otro lado, también comenta el papel de Isabel Díaz Ayuso en todo este asunto.

"La presidenta de la Comunidad de Madrid no puede vivir en un piso comprado con dinero robado, presuntamente. Es así y procede de comisiones, de venta de mascarilla. Es muy inmoral como vive esta gente", critica el presentador de El Intermedio.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. Barómetro laSexta | Casi el 80% de los valencianos valora positivamente la dimisión de Mazón
  2. Juanma Moreno, reelegido presidente del PP andaluz con el 99,95% de los apoyos: "En medio del ruido, seguiremos dando ejemplo de respeto"
  3. Turull culpa al PSOE de la ruptura y critica que el foco esté en Junts: "Han incumplido sistemáticamente"
  4. La Comunidad de Madrid dio resultados negativos de cáncer de colon a pacientes con pruebas positivas
  5. Se les busca por aire y tierra: un policía grave tras recibir disparos de narcos atrincherados en una 'guardería de droga' en Sevilla
  6. Locura por el último disco de Rosalía: hasta Madonna se declara fanática de la artista catalana