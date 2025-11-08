Wyoming, tajante: "Ayuso no puede vivir en un piso pagado con dinero robado, presuntamente"

El presentador de El Intermedio, da a conocer si opinión sobre el juicio del fiscal general del Estado: "Esta causa ha llegado tan lejos porque es el novio de Ayuso y efectivamente eso tiene relevancia"

Esta semana arrancaba el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos. En concreto, el fiscal habría filtrado un correo de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid en el que la reconocía que había cometido dos delitos fiscales.

En este vídeo de laSexta Xplica, El Gran Wyoming da a conocer su opinión al respecto. "Esta causa ha llegado tan lejos porque es el novio de Ayuso y efectivamente eso tiene relevancia", comenta el presentador de El Intermedio,

"El novio de Ayuso no puede robar. No puede robar porque se va a montar un pifostio", señala Wyoming, tal y como ha terminado pasando. Por otro lado, también comenta el papel de Isabel Díaz Ayuso en todo este asunto.

"La presidenta de la Comunidad de Madrid no puede vivir en un piso comprado con dinero robado, presuntamente. Es así y procede de comisiones, de venta de mascarilla. Es muy inmoral como vive esta gente", critica el presentador de El Intermedio.

