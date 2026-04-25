Wyoming, sobre la falta de crítica desde el PP y Vox a Trump: "Que llevas 14 banderas, usa una"

El humorista ha expresado en laSexta Xplica que "la derecha y la extrema derecha siempre han sido valientes con el indefenso y se bajan los pantalones con el poderoso" y ha criticado que "no exista el más mínimo índice de patriotismo en España" cuando el republicano "calza unas tasas que pueden arruinar a un país".

El Gran Wyoming ha analizado en laSexta Xplica el papel del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la política española, sobre todo en la derecha. En una entrevista concedida a José Yélamo, ha criticado a Vox y al Partido Popular sosteniendo que el líder de esta última formación, Alberto Núñez Feijóo, jamás ha dicho la palabra "Trump", a quien define como "el presidente del imperio".

"La actitud de la política exterior de los estadounidenses ha sido siempre brutal. Ha sembrado de golpes de Estado todo Latinoamérica, ha creado guerras allá donde le convenían, en Vietnam, en Camboya, en Laos, en Corea...", ha explicado en el programa.

Asimismo, el también humorista ha tachado la situación actual de "locura colectiva" y al presidente republicano, de "un perfecto inútil que lo único que persigue es el lucro personal".

"Esto no lo habíamos visto nunca. Esto de laminar a un país, bombardear cuando le da la gana como a Venezuela, secuestrar al presidente y dejarlo todo como está al cambio que le concedan el petróleo. Es todo una locura", agrega. De esta manera, apunta directamente a la familia del magnate, que mientras ocurren guerras y se invaden países, "se está forrando y ganando miles de millones de dólares con todos estos negocios que se han plantado".

Sobre el Partido Popular, expone que jamás "han dicho ni una palabra sobre este tema": "En su día dijeron que Pedro Sánchez estaba completamente al margen de la realidad internacional, que era un ser marginado. Ahora que parece que la comunidad internacional está de su lado, pues calla. Me parece completamente impresentable".

Así, critica que "no exista ni siquiera el más mínimo índice de patriotismo cuando este señor nos calza unas tasas que pueden arruinar a un país y que son completamente arbitrarias porque le da la gana y para someter la economía mundial a sus caprichos".

"Ahí es cuando salen los patriotas. Llevas 14 banderas, usa una. Pero están callados defendiendo al señor Trump. Me parece una vergüenza, una vergüenza de sumisión que es como ha sido siempre la derecha y la extrema derecha: valiente con el indefenso y se baja los pantalones con el poderoso", ha zanjado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.