Al menos siete muertos y 17 heridos en un atentado con bomba en Colombia

Fotografía tomada a través de rastreo de redes que muestra vehículos afectados tras un atentado terrorista que destruyó un tramo de la Vía Panamericana, carretera del suroeste de Colombia.

Los detalles El incidente se ha producido en la tarde del sábado en el municipio de Cajibío, en el departamento de Cauca, cuando un cilindro bomba cayó sobre un minibús que circulaba por la vía.

Al menos siete personas murieron y 17 resultaron heridas en un atentado con bomba en la Vía Panamericana, Colombia. El ataque ocurrió en Cajibío, Cauca, cuando un cilindro bomba impactó un minibús, causando graves daños. El presidente Gustavo Petro denunció el acto como "terrorismo", señalando a la guerrilla liderada por 'Iván Mordisco'. Destacó que muchas víctimas eran indígenas y culpó a "narcoterroristas". Petro pidió una "máxima persecución mundial" contra ellos y acciones financieras y militares. El gobernador de Cauca, Octavio Guzmán, exigió respuestas a la "escalada terrorista" y denunció otros ataques en la región.

Al menos siete personas han muerto y 17 más han resultado heridas este sábado en un atentado con bomba perpetrado en la Vía Panamericana, una de las principales carreteras de Colombia, según el balance oficial.

El incidente se ha producido en la tarde del sábado en el municipio de Cajibío, en el departamento de Cauca, cuando un cilindro bomba cayó sobre un minibús que circulaba por la vía. La explosión ha causado graves daños al vehículo, especialmente en el techo y las ventanas, según los vídeos difundidos en redes sociales, aunque también hay daños en otros vehículos y en la propia calzada.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha denunciado este acto por "terrorismo" porque busca "producir miedo masivo en la población a través de la violencia" y ha señalado abiertamente a la guerrilla que lidera 'Iván Mordisco'.

Petro ha destacado que entre las víctimas hay "muchos indígenas" que fueron atacados por "terroristas, fascistas y narcotraficantes". "Su jefe se llama alias 'Marlon', plenamente identificado por la inteligencia policial y militar", ha advertido.

Así, ha apelado a la "máxima persecución mundial" contra "este grupo narcoterrorista". "Quiero la UIAF -Unidad de Información y Análisis Financiero- encima de sus finanzas, quiero los mejores soldados para enfrentarlos, quiero que el pueblo caucano se libere de esta mafia, detritus de la violencia", ha planteado. Incluso ha indicado que pretende presentar una acusación "para denunciar con nombre propio a sus jefes ante el Tribunal Penal Internacional".

Por su parte, el gobernador de Cauca, Octavio Guzmán, ha denunciado "una escalada terrorista que exige respuestas inmediatas". "Exigimos al Gobierno Nacional acciones contundentes, sostenidas y eficaces frente a la grave crisis de orden público que vivimos, además presencia urgente del Ministerio de Defensa desde el Cauca", ha apuntado.

Además, Guzmán ha denunciado que ha habido otros ataques en El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda. "Esto es una ofensiva directa contra la vida, contra un pueblo indefenso. No vamos a permitir que los violentos sigan imponiendo el miedo y desafiando al Estado", ha subrayado.

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