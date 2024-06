Wyoming criticó en laSexta Xplica que en España "hay gente que por sus ideas ha sido perseguida sistemáticamente, como es el caso de Pablo Iglesias, Irene Montero o Monedero", quienes, según dijo, "jamás han sido condenado y jamás han ido juicio, pero les han tenido años procesados en lo que se llama 'lawfare', que en este país está petado, con persecución judicial de las altas instancias que han machacado a ciudadanos honrados".

Así, el presentador de El Intermedio afirmó de forma tajante que "los primeros en incumplir la justicia son los jueces", a lo que añadió que "son los primeros que no la respetan". "En este país, tenemos unos jueces que no respetan la justicia", expresó en la misma línea, tras lo que contó que él está "indignado con los jueces, con determinados", ya que, defendió, él respeta a la justicia y quiere "justicia para este país". "Porque sin justicia, no hay Estado de Derecho, ni democracia, ni hay nada, y esto es grave", concluyó.