Javier Díaz-Giménez califica la afirmación de "España es un infierno fiscal" de "meme": "No quiere decir nada"

El economista ha señalado a Jon Echeverría que "no tiene ningún sentido hablar de impuestos sin decir qué pagas con ellos", como en el caso español es para las pensiones o para "corregir la desigualdad".

El debate de esta semana en laSexta Xplica se ha vuelto a centrar en los impuestos después de que Jon Echevarría, miembro de las Nuevas Generaciones del PP, afirmara que "España es un infierno fiscal".

Una sentencia que ha respondido Javier Díaz-Giménez al joven: "Esto del infierno fiscal es un meme, es una frase que no dice absolutamente nada. ¿Qué quiere decir infierno fiscal? No quiere decir absolutamente nada y por eso funciona en las redes, en el final del barril de la inteligencia".

"No se puede hablar de impuestos sin hablar de gasto público. No tiene ningún sentido hablar de impuestos sin decir qué pagas con ellos. Los impuestos de España se utilizan para complementar las pensiones, para pagar la educación y sanidad pública, para corregir la desigualdad y a las personas más vulnerables, como debe ser", ha proseguido el economista.

Porque, según ha señalado, "las razones para cobrar impuestos son corregir los fallos del mercado y para corregir la desigualdad y tú (Jon Echevarría) no puedes hablar de un número".

"Tienes que hablar de toda la política fiscal completa, de qué hace, de cuánto cuesta y de a quién beneficia. Y si quieres hablar de infierno fiscal no la compares con paraísos fiscales", ha añadido.

Javier Díaz-Giménez ha recordado que "Dubái no cobra impuestos porque está sentado encima de una tonelada de petróleo" y "Mónaco no cobra impuestos porque tenía el casino y, como todos son ricos, no tenía que cobrar impuestos porque no tenía que gastar nada en gasto público". "¿Qué prestaciones da Mónaco? Ninguna, solo tiene que asfaltar 15 kilómetros de calles que hay en Mónaco y para eso le da de sobra con el IVA y con el casino", ha concluido.

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