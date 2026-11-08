La trampa de las plataformas de pisos turísticos: cumplen una prohibición de Consumo solo con los españoles

El Ministerio no permite anunciar como alquiler de temporada estancias inferiores a 31 días. Así, hay miles de anuncios que han desaparecido, pero solo para el turista español.

Nuevo truco de las plataformas de pisos turísticos. Y es que el Ministerio de Consumo prohíbe anunciar como alquiler de temporada estancias inferiores a 31 días. Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa. Y es que miles de anuncios han desaparecido, pero solo para el turista español.

Al buscar desde nuestro país alojamientos en Madrid del 7 al 13 de diciembre por 850 euros como máximo, encontramos 32 alojamientos en todo Madrid. Pero, ¿qué ocurre si con una VPN nos conectamos a la versión inglesa de la plataforma? La oferta sube a 113 casas.

Pese a que los filtros son los mismos --zona, huéspedes, precio y fechas-- hay 81 pisos de diferencia que están ocultos para los turistas españoles, pero no para los turistas extranjeros.

En este sentido, Jorge Mora, abogado experto en Consumo, denuncia que "los usuarios están sufriendo una discriminación". "El ciudadano español se va a topar con unas vacaciones más caras, no como ciudadanos de terceros países que directamente van a ver un catálogo muchísimo más amplio porque no tienen activado ese bloqueo por razones de localización", señala, tras lo que pide que se "denuncie" esta situación a "Consumo con todas las capturas y toda la información que tengan".

Al final, los que salen perdiendo ante esta situación son los consumidores.

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