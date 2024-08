"Cuando lo vendí, con el dinero que conseguí, pude acceder a una vivienda de 27 metros cuadrados para mí sola", cuenta Laura Goler en laSexta Xplica. Esta es la segunda parte de su plan de 15 años, basado en la "cultura del esfuerzo", esa que, a su juicio, falta en este país. "He trabajado la cultura del esfuerzo, no salía, no tomaba cervezas, comía pollo y huevos, no he hecho absolutamente nada en 15 años", presume.

El primer paso fue comprarse "un terreno rústico donde Dios perdió la zapatilla". Después de seis años viviendo en el piso en el que había "una ventana que no tenía sol" pudo "acceder a una vivienda del Sareb [...] que había estado okupada.

Su historia impresiona a Afra Blanco. "¿Se lo puedes decir esto a la cara a cualquiera de estas personas que tiene contrato a jornada partida? ¿Dónde trabajaba? ¿De dónde saca usted el dinero para comprar un terreno? ¿Cuándo fue eso? ¿A cuánto estaba entonces el Salario Mínimo Interprofesional?", pregunta la sindicalista, que pasa de tutear a la invitada a llamarla de usted "después de lo que ha dicho".

