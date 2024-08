Laura Goler es una autónoma de Girona que denunció en laSexta Xplica la falta de cultura del esfuerzo en España que asegura ella sí que ha practicado: "He trabajado la cultura del esfuerzo, no salía, no tomaba cervezas, comía pollo y huevos, no he hecho absolutamente nada en 15 años", relataba. ç

Goler explicó que "hace 15 años" empezó "un plan para adquirir" su primera vivienda. Para ello compró "un terreno rústico donde Dios perdió la zapatilla (...) en Tarragona" después de haber ahorrado "durante tres años". Después de seis años viviendo en piso de "27 metros y una ventana que no tenía sol" pudo "acceder a una vivienda del Sareb (...) que había estado okupada", ha explicado la autónoma.