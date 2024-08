Laura Goler es una autónoma que explica en el plató de laSexta Xplica que empezó "hace 15 años a tener un plan para adquirir una vivienda". "He trabajado la cultura del esfuerzo, no salía, no tomaba cervezas, comía arroz y pollo, no he hecho absolutamente nada en 15 años". "Compré un terreno rústico en Tarragona y cuando lo vendi pude acceder a una vivienda de 27 metros cuadrados sola, con una ventana sin sol", explica la mujer, que afirma que no era nada lujoso.

Afra Blanco no da crédito al escuchar cómo la autónoma defiende este estilo de vida y le pregunta tajante: "¿Eso se lo puedes decir de verdad a la cara a cualquiera de estas personas que tienen un contrato a jornada partida?". Puedes ver el momento al completo en el vídeo principal de esta noticia.