Han pasado ya 6 meses desde que Andrea Ropero entrevistó a Tomás Plaza para El Intermedio, un espacio en el que el hombre denunció las deplorables condiciones en la que tenían que vivir él, su mujer y otros muchos ancianos en una residencia de titularidad pública, dependiente de la Comunidad de Madrid.

Tomás recuerda que su esposa y él tuvieron que dar su pensión íntegra para poder pagarla. "Eso de que te dejaran el 14%... eso es mentira. Y resulta que llegas y te cobran podólogo, peluquería... te cobran hasta por decir 'hola'", cuenta en laSexta Xplica. "Y encima, con las protestas no te hacen ni caso", cuenta.

"Te llegaron a decir por carta que si seguías insistiendo lo mejor que podías hacer era buscarte otra residencia", rememora José Yélamo, presentador del espacio. "Sí, me lo dijo Juan José García Ferrer, Director General de Atención al Mayor y a la Dependencia", confirma. "Ahora he conseguido con él una especie de amistad", afirma.

Tomás califica de "sicarios" a los encargados de su antigua residencia y afirma que no le dejarían pasar. Él quiere regresar para visitar a otros residentes, que siguen viviendo en un edificio sin calefacción y con pocos cuidadores. "Aquello no ha cambiado nada, no puede cambiar. Lo que hay que hacer es echar a estos señores y que se haga cargo la Comunidad, y si no, que den una subvención más importante para que dejen de llevarlo los fondos buitres".