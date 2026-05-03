Antonio Maestre relata el acoso que sufre: "Un neonazi me intentó agredir en la puerta de mi casa; yo no puedo salir de noche"

El autor de 'Me crie como un fascista' ha contado que él no puede ir "por muchos barrios de Madrid" y que para él es "completamente imposible ir a tomar una copa a algún sitio de noche", porque no sabe lo que le puede ocurrir.

Antonio Maestre ha contado en laSexta Xplica en qué se ha traducido el acoso que lleva años sufriendo. "Yo no puedo ir por muchos barrios de Madrid. Yo tengo que preguntar muchas veces a miembros de la Brigada de Información de la Policía. Si tengo que hacer una presentación de un libro, ellos me avisan si se puede o no se puede hacer. En la primera presentación del libro en Madrid había cuatro policías secretas para controlar si ocurría algo", ha relatado el periodista.

Además, Maestre ha señalado que le han "intentado agredir en la puerta de casa" mientras paseaba al perro "un miembro de un grupo neonazi". "A los cuatro meses, hubo una operación de la Policía Nacional contra el narcotráfico, en la que a ese que me intentó a mí agredir a la puerta de mi casa le encontraron en el coche cocaína y un arma de fuego en su casa", ha indicado.

Y, por si fuera poco, el periodista y escritor ha apuntado al respecto que él no puede "salir de noche". "Esto de ir a tomar una copa a algún sitio para mí es algo completamente imposible, no puedo hacerlo", ha expresado, a lo que ha añadido que no puede "ir a un lugar oscuro con alcohol", porque no sabe lo que le puede ocurrir.

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