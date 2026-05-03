Tesh Sidi asegura que van a volver a negociar la prórroga de los alquileres: "A esos 177 diputados tendría que darles vergüenza haber votado en contra"

La portavoz de Más Madrid ha asegurado que "la gente que se haya acogido ya a la prórroga la tiene garantizada". Tras ello, ha señalado que van a intentar "volver a traer la medida" y que "Junts ya se ha abierto a la negociación".

Tesh Sidi, portavoz de Más Madrid en el Congreso, ha querido dar un "mensaje de tranquilidad" tras la caída de la medida de la prórroga de los alquileres: "La gente que se haya acogido ya a la prórroga la tiene garantizada, pero ha habido muchos caseros y fondos, buitres y empresas que han amenazado a los inquilinos para que no la pidan, y esa gente que no se ha acogido a la prórroga nos preocupa", ha expresado.

Además, Sidi ha adelantado que van a "intentar negociar y traer esta prórroga de nuevo". "A los 177 diputados que han votado en contra de esa prórroga del alquiler tendría que darles vergüenza, porque es una medida quirúrgica que alivia circunstancialmente dos años, y ahora les está pasando factura, porque no es comprensible (su votación) cuando el problema de la vivienda afecta a todos los votantes, al 72% o más de los españoles", ha manifestado.

Así, la portavoz de Más Madrid ha insistido en que van a "intentar negociar con este caso" y ha subrayado que "ya se ha abierto a la negociación Junts, de momento". "Vamos a intentar llevar la medida de nuevo y vamos a intentar negociar", ha apuntando, al tiempo que ha destacado que "lo importante es que a lo largo de este mes se ha establecido que la prioridad nacional es la vivienda". "Da igual lo que cobre cualquiera, que su problema es la vivienda", ha concluido.

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