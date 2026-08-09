Teresa Castillo, pluriempleada, asegura que lleva seis años sin irse de vacaciones: "El verano es la época de la desigualdad"

Seguramente necesitas más que nadie un descanso, pero no dan los números", dice Verónica Sanz a Teresa, pluriempleada. "La precariedad no coge vacaciones", responde ella.

Teresa tiene varios trabajos para poder llegar a final de mes y retrata en laSexta Xplica una realidad que afecta a gran parte de la población española: la imposibilidad de tomarse una semana de vacaciones. "Seguramente necesitas más que nadie un descanso, pero no dan los números", apunta Verónica Sanz, presentadora del espacio de laSexta.

"No dan los números", confirma Teresa, que lleva casi seis años sin irse de vacaciones. "Es increíble cómo aguantamos esa fatiga crónica que tenemos", señala, y apunta a la "incertidumbre" como la causa principal. "La precariedad no coge vacaciones. Entre que tienes bajos salarios y una temporalidad muy alta...", lamenta.

También se pone en el lugar de esas personas que dejan de trabajar en verano o que solo trabajan en verano, y de quienes tienen a su cargo personas dependientes.

"En el verano es cuando vemos la desigualdad, es cuando más expuestos estamos las personas con precariedad a sentir esa desigualdad", asegura, para después llevar al programa el imán del único sitio que va a visitar este verano: su casa.

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