Sonia Brañas, transportista, sobre las vacaciones de verano: "Para mí es una de las peores épocas del año"

"Cuando muchos de vosotros os queréis ir de vacaciones, a muchos de nosotros que estamos trabajando, nos paran", señala en laSexta Xplica.

Las vacaciones son para muchos sinónimo de descanso y desconexión, pero no todos pueden disfrutarlas de la misma manera. Sonia Brañas, transportista, ha explicado la otra cara del verano para quienes trabajan en carretera.

"Para mí es una de las peores épocas del año", reconoce. Y es que, según explica, durante los meses de verano aumentan las restricciones a la circulación de vehículos pesados para facilitar los desplazamientos de los turistas.

"Cuando muchos de vosotros os queréis ir de vacaciones, a muchos de nosotros que estamos trabajando, nos paran", señala.

Brañas reivindica que los transportistas también tienen derecho al descanso: "Se olvida que los que vamos en los camiones somos personas, que llegamos a nuestras casas los fines de semana para ver a nuestros hijos".

Por eso, también hace suyo el concepto de derecho a la desconexión: "Ese derecho al descanso también lo tenemos", reivindica.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido