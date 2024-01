El hostelero, Fernando Alfayete, y un camarero mantienen un tenso debate sobre la hostelería en laSexta Xplica. Mientras que el empresario defiende que, "como siempre, lo que se quiere es demonizar al sector y decir que es muy precario"; el otro lo justifica con sus contratos de trabajo.

"¿En tu actual empresa trabajas 16 horas?", le pregunta el hostelero, a lo que su interlocutor responde: "Depende del día, hay días que sí porque yo lo decido, porque quiero y porque me lo compensan económicamente", explica; y reconoce que en este momento está "pluriempleado" y que la semana que viene empieza "un tercer trabajo".

"No estás haciendo un gran favor a tu empresa", responde Alfayete, ya que, "si alguien escucha que en ese bar o restaurante donde trabajas echas 16 horas", la gente va a tener reticencias. "¿Tú has escuchado la respuesta? ", contraataca el camarero. A lo que Gonzalo Bernardos interviene para aclarar la situación del joven: "Está diciendo que no puede vivir con un solo trabajo, ese el problema. Que tiene que pluriemplearse para vivir dignamente".