"No estoy tan seguro de que vaya a seguir subiendo el precio de la vivienda, porque la mayor parte de la demanda insatisfecha, que son los jóvenes, no consiguen financiación", afirma Jon Goitia, un constructor y arquitecto, en laSexta Xplica. Por lo que, defiende, que "demanda hay, pero demanda solvente no tanta". "La mayoría de los pisos los compran inversores patrimonialistas para dedicarlos al alquiler", añade, una afirmación con la que Gonzalo Bernardos no está de acuerdo: "No, señor", se muestra tajante. "Con la ley de Alquiler se acabó", dice, y añade: "Los padres compran para los jóvenes, ellos ponen la entrada del piso".

Por su parte, el constructor analiza a qué se debe la subida de los precios de la vivienda y lo describe como "una rueda": "La ley de Vivienda y ciertas otras leyes han complicado el mercado del alquiler. Entonces, los que se han quedado alquilando han subido precios para protegerse y, como suben los alquileres, cada vez hay más inversores que les salen las cuentas para seguir comprando". Esto provoca que "participan menos personas".

"Los que quieren entrar, siguen entrando", asegura, ya que cada vez "pueden alquilar más caro" y, por ende, pueden permitirse "comprar más caro", por lo que les sigue saliendo las cuentas.