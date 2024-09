En un nuevo capítulo de su guerra fiscal contra el Gobierno central, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donacione y deducciones en el alquiler. "Dinero que no nos quedamos nosotros, sino que no se lo quitamos a los madrileños para dárselo a los socios de Sánchez", afirmaba.

Más Vale Tarde analiza esta cuestión con Gonzalo Bernardos, que en el vídeo sobre estas líneas señala que lo que dice la presidenta de la Comunidad de Madrid "no es verdad": "El 80% de la población recibe más prestaciones públicas de la Administración de las que paga a través de los impuestos". Por tanto, el economista apunta que el hecho de que "Madrid recaude menos no le va bien a ese 80% de la población, sino que le va mal".

"Madrid se configura como un magnífico lugar para vivir para los ricos, pero cada vez peor para vivir las personas que tienen menso ingresos y una parte de la clase media", afirma Bernardos, que recuerda: "¿Quién es la comunidad autónoma que dedica menos recursos a la sanidad pública? Madrid ¿Y a la educación pública? Madrid".

"Me parece que Díaz Ayuso no solo quiere que los ricos vengan a vivir a Madrid, sino pretende que aquellos ricos que no tengan hijos también vayan a morir, para que sus sobrinos o hermanos puedan tener una mayor herencia", sentencia el economista, si bien señala como acertada la decisión de la presidenta regional de fomentar la ocupación de lo municipios con menos de 2.000 habitantes.