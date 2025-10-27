El tenso debate entre Camarero y un inversor inmobiliario: "Hay cosas que no cuentas, no es lo normal tener seis pisos"

"No se le puede decir a la gente que es muy fácil llegar aquí con un piso comprado ayer", asegura José María Camarero a un inversor inmobiliario con seis pisos, al que pregunta: "No es lo normal, ¿qué hay detrás?".

José María Camarero destaca que "muchas veces se dice que la inmigración nos va a salvar porque tienen más hijos, pero ya hay muchos inmigrantes en España que tampoco tienen hijos por los problemas que tienen con la vivienda". Por eso, el experto asegura que "ya no es solo un problema particular de nosotros, sino que es un problema general".

"Hay mucha gente que no va a estar dispuesta a trabajar por el coste de la vivienda", insiste Camarero, que advierte de que "llegará un momento en que las grandes ciudades que ahora se lo están pasando tan bien y que reciben tanta gente verán que parte de las empresas que tienen les dirán que hagan algo porque se están quedando sin trabajadores".

"Pongo un ejemplo claro, el de los informáticos", asegura Camarero, que explica que "cualquier informático que se ponga a trabajar dice que se queda trabajando donde está viviendo". Por otro lado, el experto quiere "acabar con la banalización del tema de la vivienda": "No se le puede decir a la gente que es muy fácil llegar aquí con un piso comprado ayer". "Es un mensaje muy fácil porque cuando hay una parte de la población que no tiene 40.000 euros que es lo necesario para acceder una vivienda, decirle que es muy fácil tener seis viviendas, es muy complicado", insiste Camarero, que pide a un hombre que tiene varias casas decir cómo empezó y qué hizo "porque no es lo normal tener seis pisos en España: "¿Qué hay detrás?".

"Muy fácil, es mucho trabajo", contesta Tony Lauren, inversor inmobiliario con varias viviendas, en el plató, donde Camarero le responde tajante: "No, no". "La primera vivienda que me compré fue en 2017", explica Tony, que detalla que es "un trabajador": "Lo que hago es ahorrar todo lo que puedo al máximo". "Realmente, mis gastos mensuales son 500 euros, todo lo demás lo reinvierto", asegura el inversor, que confiesa que vive "en un piso alquilado": "Encima comparto piso con dos personas más para seguir ahorrando". "Tenemos que tener responsabilidad", asegura el inversor, que explica que su madre "sigue limpiando casas" y su "padre tiene una pensión de 1.200 euros".

Tras escucharle, Camarero no da crédito: "Con esa situación hay millones de españoles y no tienen seis pisos". "Hay millones de españoles que tienen esas características", insiste Camarero en el plató, donde Tony responde que lleva entre 7 y 8 años sin irse de vacaciones: "Cuando me dice un amigo de irme a cenar, no, prefiero ahorrarlo". "Sí, pero con eso no tienes seis casas", le interrumpe Camarero.

