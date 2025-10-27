Ahora

Fallos en los cribados

Carmen Morodo, tajante sobre la crisis sanitaria en Andalucía: "Cada vez me suda más la política en temas como este, la urgencia ahora son las mujeres"

La periodista Carmen Morodo subraya en este vídeo que lo más importante en estos momentos son las mujeres y que todo lo demás "sobra": "Que se llame a todas las mujeres que puedan estar afectadas", afirma.

Carmen Morodo

Carmen Morodo, periodista y subdirectora de 'La Razón', tiene claro que en un tema como este, como es la crisis sanitaria que está afectando a las mujeres en Andalucía con los fallos en los cribados del cáncer de mama, lo de menos es la política y trifulcas políticas, que de verdad importa son las mujeres: "Que se llame a todas las mujeres que puedan estar afectadas".

"Cada vez me la suda más la política en temas como este. Y perdonad por la expresión, pero creo que sobra todo lo que tiene que ver con la política. La urgencia en estos momentos es que las mujeres que puedan estar afectadas, porque haya habido errores en los cribados, se las llame", asegura contundente.

Y además, reclama Morodo, es importante también "tranquilizar al resto de mujeres, que somos muchas" por si esto mismo pudiera estar ocurriendo en otras comunidades autónomas. Por eso es importante, tal como admite Morodo, que la Junta se reúna con las mujeres afectadas, que trasladen información y que hagan esa auditoría.

"Y tranquilidad, de la trasparencia y la verdad, a todas las mujeres", remata la periodista. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Rosa Álvarez, asociación víctimas de la DANA: "Si Mazón no ha dimitido de aquí al miércoles, exigimos que este ser no acuda al funeral"
  2. La cúpula de Junts decide por unanimidad romper relaciones con el PSOE y deja la decisión en manos de su militancia
  3. "Les importamos una mierda": la presidenta de Amama avisa a la Junta para que empiece a "trabajar de verdad"
  4. Milei se impone en las elecciones legislativas y logra la mayoría necesaria para sacar adelante sus reformas
  5. Infancia quiere regular el 'sharenting' para combatir la sobreexposición de los menores en las redes sociales
  6. Tres heridos muy graves tras una explosión en una empresa de residuos sanitarios en Socuéllamos (Ciudad Real)