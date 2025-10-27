Carmen Morodo, tajante sobre la crisis sanitaria en Andalucía: "Cada vez me suda más la política en temas como este, la urgencia ahora son las mujeres"

La periodista Carmen Morodo subraya en este vídeo que lo más importante en estos momentos son las mujeres y que todo lo demás "sobra": "Que se llame a todas las mujeres que puedan estar afectadas", afirma.

Carmen Morodo, periodista y subdirectora de 'La Razón', tiene claro que en un tema como este, como es la crisis sanitaria que está afectando a las mujeres en Andalucía con los fallos en los cribados del cáncer de mama, lo de menos es la política y trifulcas políticas, que de verdad importa son las mujeres: "Que se llame a todas las mujeres que puedan estar afectadas".

"Cada vez me la suda más la política en temas como este. Y perdonad por la expresión, pero creo que sobra todo lo que tiene que ver con la política. La urgencia en estos momentos es que las mujeres que puedan estar afectadas, porque haya habido errores en los cribados, se las llame", asegura contundente.

Y además, reclama Morodo, es importante también "tranquilizar al resto de mujeres, que somos muchas" por si esto mismo pudiera estar ocurriendo en otras comunidades autónomas. Por eso es importante, tal como admite Morodo, que la Junta se reúna con las mujeres afectadas, que trasladen información y que hagan esa auditoría.

"Y tranquilidad, de la trasparencia y la verdad, a todas las mujeres", remata la periodista. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

