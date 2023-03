José Luis Azañón, propietario de las peluquerías 'Rizos', participó en el programa laSexta Xplica, donde se enfrentó al economista Alejandro Inurrieta a raíz de un comentario realizado por este último.

"Has dicho que los empresarios tenemos que declarar lo que ganamos, y me siento fatal porque estás insinuando que los empresarios de este país somos defraudadores", reprochó el empresario al economista, quien no dudó en responderle con rotundidad: "Muchos -empresarios- sí, y Hacienda lo sabe".

"Lo siento, no te lo puedo admitir", fue la contrarréplica del empresario, quien como se puede observar en el vídeo superior, se mostró visiblemente molesto.

"Se me abren las carnes con esos empresarios que incumplen convenios y pagan salarios por debajo", defendió Azañón. El empresario insistió en que estas prácticas "manchan el nombre de los que sí cumplimos".