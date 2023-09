Verónica Sanz ha lamentado que se estén utilizando las imágenes de Jenni Hermoso celebrando el triunfo del Mundial con sus compañeras para intentar desacreditarla. "Se está diciendo que como no está llorando y no está hundida, no puede ser víctimas".

Una situación que Tania Sánchez ha aprovechado para destacar que "el mayor enemigo de Vox no es Pedro Sánchez, es el feminismo". De esta forma, ha asegurado que con esto intentan activar la premisa del "mito de la mala mujer".

"Lo que más sucede no es que las mujeres denuncien falsamente, lo que más sucede es que se produzcan agresiones y nadie lo cuente", ha destacado.