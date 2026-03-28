Susana Díaz responde a Noelia Núñez por la abstención del PP: "Si soltamos el latiguillo que nos han dicho en el partido..."

La expresidenta de Andalucía ha cargado contra los 'populares' por su abstención en el decreto para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio. "Cuando las cosas son buenas, se apoyan aunque vengan de otro", dice.

Susana Díaz ha estado en laSexta Xplica para analizar, entre otras cosas, el decreto anticrisis del Gobierno aprobado por el Congreso a pesar de la abstención del PP. "Cuando las cosas son buenas, hay que apoyarlas aunque lleguen del otro", ha afirmado ante Noelia Núñez en el programa.

"Cuando la gente llega al surtidor y le cuesta todo más barato dice, 'ole, esto está bien hecho'. ¿Que puede haber más medidas? Por supuesto, hay muchas maneras de negociar", ha expuesto.

En ese sentido, ha calificado la defensa de la abstención realizada por Núñez, exdiputada del PP: "Si venimos a soltar el latiguillo que el partido nos ha dicho por la mañana..."

Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía, ha respondido también cuando la 'popular' ha sacado a relucir los presupuestos generales del Estado: "Y otra vez, claro. Y que no hubiera guerra, la paz en el mundo, acabar con el hambre..."

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.