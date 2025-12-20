"Me suena a pinganillo, alguien le dicta las cosas": la crítica de Aitor Esteban al "trumpista" discurso de Ayuso

El presidente del PNV ha afirmado, en laSexta Xplica, que la 'popular' se inventa cosas "que el lehendakari no ha dicho".

Aitor Esteban, presidente del PNV, ha sido muy duro con Isabel Díaz Ayuso en su entrevista con José Yélamo en laSexta Xplica. El exdiputado ha calificado de "trumpista" el discurso de la 'popular' y afirma que se ha inventado "palabras que el lehendakari no ha dicho".

"Todo esto me suena a pinganillo. Alguien le dicta las cosas, y en directo", ha expresado el presidente de la formación vasca.

E insiste: "Hay alguien que le dicta todo y que no le importa si algo es verdad o si algo es mentira. Es algo trumpista".

"Yo digo esto entre los míos y aunque sea mentira me da igual", ha expuesto Aitor Esteban en el programa de laSexta.

