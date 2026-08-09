Guillermo Moreno, sobre expulsar a Marruecos del Mundial 2030: "Con Infantino, la respuesta es claramente no"

El presentador de Jugones también ha puesto el foco en la incógnita sobre dónde se disputará finalmente la final del Mundial, una cuestión que ha cobrado fuerza en los últimos días.

Sumar, Vox, Partido Popular y Esquerra Republicana han pedido que Marruecos sea expulsado como anfitrión del próximo Mundial tras la crisis de Ceuta. Sin embargo, el presentador de Jugones, Guillermo Moreno, ha considerado que esa posibilidad es prácticamente imposible.

"Sinceramente, es imposible", ha afirmado en laSexta Xplica. Para Moreno, la clave está en Gianni Infantino, presidente de la FIFA, por su estrecha relación con Marruecos y con Mohamed VI. "Se ha pasado allí los últimos días, ha estado en la ceremonia de coronación del aniversario de Mohamed VI y ha hablado maravillas del país", ha señalado.

Moreno también ha puesto el foco en la incógnita sobre dónde se disputará finalmente la final del Mundial, una cuestión que ha cobrado fuerza en los últimos días.

Según ha explicado, el diario británico 'The Times' publicó que Marruecos podría recibir la final a cambio de apoyar a Infantino en las próximas elecciones a la presidencia de la FIFA, previstas para marzo del próximo año. "Está creciendo ese rumor", ha apuntado Moreno, que considera que la estrecha relación entre Infantino y Mohamed VI podría ser determinante.

Por ello, ante la posibilidad de expulsar a Marruecos del Mundial, su conclusión es tajante: "Con Infantino ahí, la respuesta es claramente no".

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