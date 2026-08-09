Javier Chicote: "Marruecos nunca va a renunciar a reclamar Ceuta y Melilla"

El periodista ha destacado la estrategia y capacidad de los servicios de inteligencia marroquíes, frente a una España que, a su juicio, no tiene tan clara su hoja de ruta.

El periodista Javier Chicote ha analizado en laSexta Xplica la estrategia de Marruecos respecto a Ceuta y Melilla, dos ciudades que, según ha señalado, Rabat seguirá reclamando aunque su objetivo no sea realmente incorporarlas a su territorio.

"Marruecos nunca va a renunciar a reclamar Ceuta y Melilla", ha afirmado Chicote, que considera que para Mohamed VI ambas ciudades funcionan principalmente como "un elemento de presión".

El periodista también ha destacado la estrategia y capacidad de los servicios de inteligencia marroquíes, frente a una España que, a su juicio, no tiene tan clara su hoja de ruta: "En España creo que no sabemos muy bien lo que queremos hacer".

Asimismo, Chicote también ha cuestionado la actuación de Marruecos en la identificación y localización de las familias de los menores que llegan a Ceuta: "Cuando aquí se intenta afiliar a los menores, lógicamente tú no puedes encontrar a la familia, es Marruecos quien la tiene que encontrar", ha explicado. "Solo Marruecos puede detener esto", ha concluido Chicote.

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