Ahora

"Elemento de presión"

Javier Chicote: "Marruecos nunca va a renunciar a reclamar Ceuta y Melilla"

El periodista ha destacado la estrategia y capacidad de los servicios de inteligencia marroquíes, frente a una España que, a su juicio, no tiene tan clara su hoja de ruta.

chicote

El periodista Javier Chicote ha analizado en laSexta Xplica la estrategia de Marruecos respecto a Ceuta y Melilla, dos ciudades que, según ha señalado, Rabat seguirá reclamando aunque su objetivo no sea realmente incorporarlas a su territorio.

"Marruecos nunca va a renunciar a reclamar Ceuta y Melilla", ha afirmado Chicote, que considera que para Mohamed VI ambas ciudades funcionan principalmente como "un elemento de presión".

El periodista también ha destacado la estrategia y capacidad de los servicios de inteligencia marroquíes, frente a una España que, a su juicio, no tiene tan clara su hoja de ruta: "En España creo que no sabemos muy bien lo que queremos hacer".

Asimismo, Chicote también ha cuestionado la actuación de Marruecos en la identificación y localización de las familias de los menores que llegan a Ceuta: "Cuando aquí se intenta afiliar a los menores, lógicamente tú no puedes encontrar a la familia, es Marruecos quien la tiene que encontrar", ha explicado. "Solo Marruecos puede detener esto", ha concluido Chicote.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. laSexta accede en exclusiva a las imágenes de los asentamientos de migrantes en la costa de Ceuta
  2. "Avances" en el incendio de Niebla: sellan la cola del fuego pero preocupan "los nuevos y futuros cambios de viento"
  3. La Comunidad de Madrid obtendrá un beneficio de casi medio millón de euros por la venta del 'aticazo' de Ayuso
  4. Pasar de 300 a 1.000 vecinos: algunos ayuntamientos españoles toman medidas para evitar morir de éxito
  5. A Trump no le sale ni una: del 'no' a su salón de baile al estanque en Washington con patos muertos por "una ejecución chapucera"
  6. El eclipse dispara aún más los precios del verano: 900 euros por una habitación o 200 por dormir en un camping