Juanjo, hostelero, ha afirmado en laSexta Xplica que, pese a la deuda que acumula, cerrar su negocio "no es una opción" porque, según ha dicho, los derechos que tiene "después de haber cotizado y trabajado tantos años" no le permite "tener una vida digna".

"Yo he sido de los primeros restaurantes que ha hecho reparto a domicilio en mi zona, tengo redes sociales, hacemos bonos con una casa rural para estar siempre en plena visibilidad", ha destacado, tras lo que ha señalado que su mujer es la cocinera del restaurante. "Al final me va a pedir el divorcio porque tenemos dos niños pequeños que no nos ven".

Así, Juanjo ha indicado que ha invertido "150.000 euros en un restaurante que es rentable", aunque ha reconocido que ha cometido "el error de abrir un segundo restaurante que no debería haber abierto". "Sin embargo, las administraciones no me lo han puesto fácil. No hay margen de error. Yo entiendo que si mi negocio no es viable, bueno, pero si lo es, me podrían echar una mano", ha expresado.