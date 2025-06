Baltasar Garzón sale en defensa del fiscal general del Estado: "No debe dimitir; la causa es un ejemplo de 'lawfare'"

Baltasar Garzón dio en laSexta Xplica su opinión sobre la investigación al fiscal general del Estado, y reconoció que piensa "igual" que él, tras lo que defendió que "bajo ningún concepto debe dimitir por esta causa". "No sé si utilizar la palabra aberrante o alucinante para expresar lo que está ocurriendo", manifestó entonces el exmagistrado de la Audiencia Nacional, a lo que añadió: "Yo leo los escritos de acusación y me pregunto que de dónde sale eso".

Para Garzón, "no hay consistencia, ni hay indicios", y considera que "no se puede seguir adelante sin indicios". En este sentido, el exjuez subrayó que "se habla de indicios cuando son elementos circunstanciales". "No es nada más que convicciones y presunciones que no se compadecen con elementos materiales para sostener esta situación", opinó Garzón, quien cree que "el problema es que se ha generado un problema institucional muy grave". Además, reconoció que para él, "esto es un ejemplo de 'lawfare'", en el que se "está produciendo una instrumentación del derecho que es bastante grave".