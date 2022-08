Carolina Marín sostiene que si de pequeña le hubieran dicho que sería campeona del mundo, no se lo hubiera creído. "Yo era muy mala", asegura la campeona de bádminton en laSexta Noche: "El talento en sí creo que lo tengo en mi carácter, en la competitividad, en que no me rindo", explica.

La deportista achaca su éxito a sus valores de "sacrificio, trabajo" y "resiliencia". "Creo que eso lo he trabajado mucho, pero el talento en sí ha sido a base de trabajo", insiste Marín, para quien "no hay ningún otro secreto que el trabajo". Puedes ver parte de su entrevista con José Yélamo en el vídeo sobre estas líneas.