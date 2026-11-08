Sandra Blázquez, profesora, acusa al PP de querer "destruir la escuela pública" y responde a las críticas a la huelga docente

La docente ha rechazado que la huelga responda a intereses electorales. Ha recordado que se convocó en junio y comenzó el 14 de octubre, por lo que ha cuestionado que se vincule con una campaña electoral.

Sandra Blázquez, profesora en Madrid, ha cargado en laSexta Xplica contra las políticas educativas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y ha defendido la huelga indefinida de docentes en la Comunidad de Madrid. La profesora ha respondido a las críticas a las movilizaciones y ha acusado al PP de llevar años aplicando políticas que, a su juicio, están deteriorando la escuela pública.

"Me parece curioso que se llene la boca de hablar de violencia cuando la que está ejerciendo violencia física e institucional contra nosotras, nuestras alumnas y las aulas es ella", ha afirmado, en referencia a Ayuso. En este sentido, ha recordado que esta semana un compañero fue agredido y detenido y ha criticado que se hable de violencia mientras, según ha denunciado, se mantienen políticas privatizadoras que están perjudicando a la educación pública.

"Están destruyendo la escuela pública. No en el último año ni en el último curso, sino en los últimos 10, 15, 20 años que lleva gobernando el PP en la Comunidad de Madrid", ha señalado.

Blázquez también ha rechazado que la huelga responda a intereses electorales. Ha recordado que se convocó en junio y comenzó el 14 de octubre, por lo que ha cuestionado que se vincule con una campaña electoral. Además, ha insistido en que la principal reivindicación de los docentes es la bajada de ratios en las aulas. "Lo que estamos reclamando son bajada de ratio inmediata, bajada de ratio, bajada de ratio", ha recalcado.

La profesora ha defendido que las ratios actuales en Primaria, Secundaria y Bachillerato son excesivas y ha cuestionado que se desvíe el debate hacia los resultados del informe PISA. "Aquí no se trata de informes PISA ni nada", ha concluido.

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