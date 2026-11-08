Miriam Jiménez, socióloga, sobre la huelga educativa: "¿De verdad en democracia es tan difícil sentarse a escuchar a unos trabajadores que tienen problemas?"

"Venimos justo de una semana en la que hemos entendido que no escuchar a los trabajadores no es una buena idea. Que caricaturizar e infravalorar las demandas de los trabajadores no es una buena idea", ha señalado.

La socióloga Miriam Jiménez ha defendido en laSexta Xplica las reivindicaciones de las educadoras infantiles en huelga y ha criticado que no se escuchen sus demandas. En este sentido, ha advertido de que ignorar las reclamaciones de los trabajadores y menospreciar sus problemas puede acabar provocando situaciones que ya se han repetido en otros sectores.

"Venimos justo de una semana en la que hemos entendido que no escuchar a los trabajadores no es una buena idea. Que caricaturizar e infravalorar las demandas de los trabajadores no es una buena idea", ha señalado, recordando los conflictos recientes de maquinistas y médicos, antes de poner el foco en las educadoras infantiles.

"¿Qué vamos a repetir? ¿Los mismos patrones constantemente en diferentes sectores?", se ha preguntado. Jiménez también ha cuestionado que se utilice como argumento que el sindicato mayoritario no secunde la huelga. "En democracia te tienes que sentar a escuchar también a las minorías, no solo a las mayorías", ha defendido.

La socióloga ha recordado que detrás de estas movilizaciones hay trabajadores que están renunciando a parte de su salario para defender sus derechos y su dignidad. "Están perdiendo días de salario. Yo creo que gratuitamente no lo hacen. No tienen un deseo de perder su salario, de perder poder adquisitivo. Tienen unas demandas y solo están pidiendo de momento, además, ser escuchados", ha explicado.

Por último, ha hecho referencia al encierro que se ha producido en un colegio y a la petición de las trabajadoras de que este se detuviera cuando fueran escuchadas. "¿De verdad en democracia es tan difícil sentarse a escuchar a unos trabajadores que están en terreno y que tienen unos problemas? Pues yo creo que eso es lo mínimo que deberíamos hacer", ha concluido.

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