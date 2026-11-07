Ignasi Guardans advierte sobre la unión de la derecha: "Si Feijóo puede ser presidente del Gobierno es exclusivamente de la mano de Vox"

El exdiputado ha asegurado en laSexta Xplica que "todo lo que diga la gente de Vox es parte de la oferta del Partido Popular": "O votas al Figaredo de ministro o no votes al PP. Y no hay más".

Ignasi Guardans, exdiputado de CiU, ha cuestionado en laSexta Xplica la estrategia del Partido Popular respecto a Vox y ha puesto el foco en la falta de transparencia sobre el escenario de una posible coalición entre ambas formaciones. A su juicio, los 'populares' no pueden hacer creer que gobernarían en solitario cuando, según sostiene, necesitarían a la formación de Santiago Abascal para llegar al Gobierno.

"Aquí el PP nos quiere hacer creer que va a gobernar el PP", ha señalado Guardans, antes de subrayar que, en su opinión, "todo el mundo" sabe que "si Feijóo puede ser presidente del Gobierno es exclusivamente de la mano de Vox. Y en coalición con Vox".

El exdiputado ha defendido que, en otros países donde se sabe que habrá gobiernos de coalición, los partidos explicitan ese escenario y explican de antemano qué medidas llevarían a cabo juntos. "No se intenta engañar al personal. Y entonces se va y uno dice: 'Pues miren ustedes, vamos a ir en coalición. Y en coalición haremos esto y esto y esto', ha explicado.

Guardans ha llevado esa idea un paso más allá al referirse a las declaraciones de Figaredo y a las posiciones de Vox. Para el exdiputado, los planteamientos de la formación de Abascal deben entenderse como parte de la oferta política del PP si los 'populares' necesitan su apoyo para gobernar.

"Todo lo que diga la gente de Vox es parte de la oferta del Partido Popular", ha afirmado. Para explicarlo, ha recurrido a una comparación con el menú del día: "El menú del día tiene el primer plato, el segundo plato y el postre. Y entonces tú puedes decir: 'No quiero postre'. El menú va entero".

También ha utilizado el ejemplo de la compra de un coche para insistir en que no se pueden elegir únicamente las partes de un acuerdo que interesan: "O lo tiene o lo deja". Su conclusión ha sido directa: "Entonces compras a Figaredo en el paquete. O votas al Figaredo de ministro o no votes al PP. Y no hay más".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.