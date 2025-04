Saldaña considera que "Trump es un oportunista que se adapta muy bien" a todo

El codirector de 'El Orden Mundial' no dudaba en comparar al presidente estadounidense con su segundo, JD Vance, sobre quien apuntaba "sí que tiene una visión de cambio de país".

El codirector de 'El Orden Mundial', Eduardo Saldaña, lo tiene claro. El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, "es un oportunista que se adapta muy bien" a todo, mientras que su vicepresidente, JD Vance, "sí que tiene una visión de cambio de país, de lo que quiere conseguir" para su país.

Así lo explicaba este sábado en laSexta Xplica el experto, quien también aclaró que "esta Administración no es como la primera que conocimos, porque se han purgado los contrapesos internos en el Partido Republicano". De esta manera, apuntaba a que ahora "nos encontramos con un núcleo muy ideologizado".

Tampoco pasó por alto Saldaña las pretensiones de China para hacerse con la isla de Taiwán, con la que mantiene un conflicto histórico. Para el codirector de 'El Orden Mundial', esta cuestión "es importante porque uno de los grandes temores de China si intenta invadir Taiwán es que le metieran este tipo de aranceles". Entonces, "si ya me has metido los aranceles, ¿por qué no voy a invadir Taiwán?", completaba.