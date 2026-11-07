Rufián, sobre Puente: "Es un buen político pero con dos accidentes con muchas muertes tras heredar un sistema de seguridad fallido"

El político de ERC cree que "en muchos momentos Puente ha hecho una forma de hacer política" con la que él se siente "representado o le podía llegar a entender".

Gabriel Rufián ha reconocido en laSexta Xplica que cree que Óscar Puente "es un buen político". "Creo que ha sido y es un buen político, que ha hecho mucho más que Mazón, Ayuso, Botella, y Pastor en su momento con Angrois, pero ya está; son más de 100 muertes", ha afirmado, a lo que ha añadido que "la sobreactuación en política es mala".

En la misma línea, el político de ERC ha expresado que cree que "en muchos momentos ha hecho una forma de hacer política" con la que él se siente "representado o que podía llegar a entender". "Dicho esto, al final ha sido un ministro con dos accidentes simultáneos en nueve meses, con muchísimas muertes, heredado de un sistema de seguridad fallido", subrayado.

Además, el candidato de Esquerra ha dicho que "también es bastante miserable lo de filtrar audios para intentar culpar a un trabajador, como pasó con el Partido Popular con Angrois". "Adif es una empresa pública, pero al final acaba siendo una carcasa vacía de subcontratas", ha señalado, al tiempo que ha destacado que "al final, lo importante es que Óscar Puente se va, pero el sistema con sus deficiencias enormes se queda".

Para Rufián, "Puente es una distracción". "Para mí, lo importante es hablar del sistema ferroviario español", ha afirmando, tras lo que ha lanzado unas preguntas, que "también hizo con Zapatero": "¿Qué diríamos si encontráramos un millón de euros en joyas en una caja fuerte de Abascal, de Aznar y de Ayuso? ¿Y qué diríamos de un ministro del Partido Popular con más de 100 muertes sobre la mesa?".

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