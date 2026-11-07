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Óscar Puente, "en transición" tras su dimisión: su entorno asegura que tiene la "conciencia tranquila" y que su etapa se ha cerrado

laSexta Xplica ha podido hablar con las personas más próximas al exministro, que destacan especialmente su actitud tras la dimisión.

puente entorno

Óscar Puente afronta sus primeros días fuera del Ministerio de Transportes después de presentar su dimisión tras los accidente ferroviarios de Adamuz o Urda. Su entorno más cercano asegura que el exministro está "tranquilo" y agradecido por el respaldo que recibió en el mitin del PSOE celebrado en Valencia, donde los socialistas reivindicaron su gestión y su decisión de dejar el cargo.

laSexta Xplica ha podido hablar con las personas más próximas al exministro, que destacan especialmente su actitud tras la dimisión. Puente considera que hizo lo que debía y que tiene la "conciencia tranquila", según ha trasladado su entorno.

Pero hay otro detalle que ha llamado la atención: el cambio en la descripción de su perfil en la red social X, donde ahora aparece la expresión "en transición". Preguntado por el significado de ese mensaje y por si apunta a algún movimiento de futuro, su entorno señala que el exministro considera que su etapa actual se ha cerrado y que, por el momento, habrá que ver qué le depara el futuro.

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