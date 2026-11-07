Rufián defiende la huelga general del 11 de noviembre y señala la vivienda: "Nosotros avisamos al Gobierno del PSOE hace dos años que esto iba a arrasarles"

Los detalles Más allá de la vivienda, Rufián ha enumerado otros motivos por los que considera justificada una huelga general. Entre ellos, ha puesto el foco en los accidentes laborales y las muertes que se producen en el entorno de trabajo.

Gabriel Rufián ha defendido la huelga general convocada para el 11 de noviembre, destacando la crisis de la vivienda como motivo principal y respondiendo a las críticas del PP. En una entrevista en laSexta Xplica, el portavoz de ERC en el Congreso ha criticado las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, quien cuestionó la pertinencia de la huelga. Rufián ha señalado que el problema de la vivienda ha generado un gran malestar social y ha advertido al Gobierno socialista sobre las consecuencias de no actuar. Además, ha mencionado los accidentes laborales y la precariedad como razones adicionales para la movilización.

Gabriel Rufián considera necesaria la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre y ha defendido la movilización frente a las críticas del PP. En una entrevista en exclusiva en laSexta Xplica, el portavoz de ERC en el Congreso ha señalado la crisis de la vivienda como uno de los principales motivos que han llevado a esta convocatoria y ha recordado otros problemas laborales que, a su juicio, justifican salir a la calle.

Preguntado por las palabras de Alberto Núñez Feijóo, que ha cuestionado que España esté en un momento adecuado para una huelga general y ha pedido a los sindicatos que reconsideren la convocatoria, Rufián ha respondido con contundencia: "Feijóo nunca quiere huelgas. Hace 20 años tampoco".

El dirigente de ERC ha defendido que el problema de la vivienda ha terminado por activar el malestar social y ha recordado que su formación llevaba tiempo advirtiendo al Gobierno socialista de las consecuencias políticas de no actuar ante esta situación: "Nosotros avisamos al Gobierno del PSOE hace dos años que esto iba a arrasarles. Y nos llamaban cubanos, me acuerdo perfectamente de aquello", ha señalado. Rufián considera que ahora el Ejecutivo está intentando impulsar medidas para restringir e incluso prohibir la especulación y la acumulación inmobiliaria.

Más allá de la vivienda, Rufián ha enumerado otros motivos por los que considera justificada una huelga general. Entre ellos, ha puesto el foco en los accidentes laborales y las muertes que se producen en el entorno de trabajo. "Debe haber huelga, aunque sea solamente ya por las muertes que hay en accidentes laborales en este país, que son muchísimas, las más altas de Europa".

"La reforma laboral, por ejemplo, que ha sido buena pero que sigue siendo el despido muy barato y hay mucha precariedad, ya merece una huelga general", ha defendido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.