Rufián carga contra Mazón: "Por culpa de la desidia, la irresponsabilidad y la miseria moral de este tío murió gente por la cara"

El portavoz de ERC en el Congreso afirmó que "nadie se cree que un presidente de la Generalitat, además el día de la DANA, le dice a sus escoltas que se vayan y él camina durante 37 minutos hasta el Palau y nadie lo ve".

Gabriel Rufián habló en una entrevista con José Yélamo sobre la comisión de Carlos Mazón, y aunque reconoció que se cargó "de una responsabilidad que quizás emocionalmente no es sana", cree que debía aprovechar "para que este tipo saliera con la cara roja, figuradamente". "Llevo semanas pensando en ello, pero los últimos tres días fueron especialmente duros y no salí satisfecho porque no acabé con todas las víctimas que quería hablar, me faltó tiempo", manifestó.

En este sentido, el portavoz de Esquerrra en el Congreso subrayó que lo que tiene claro es que se quedó "corto". "Nadie se cree que un presidente de la Generalitat, además, ese día, le dice a sus escoltas que se vayan y él camina durante 37 minutos, primero del restaurante al parking y luego del parking al Palau de la Generalitat, y nadie lo ve".

Así, Rufián acusó al expresident de la Generalitat Valenciana de "mentir" y denunció que "por culpa de la desidia, de la irresponsabilidad y de la miseria moral de este tío murió gente por la cara". "Murieron niños por la cara, familias enteras que fueron a buscar a sus hijos al colegio y murieron de camino", lamentó.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí