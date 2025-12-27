Rufián, tras el juicio al fiscal general: "El PSOE pudo cambiar el CGPJ, pero se lo repartió con el PP; con su pan se lo coman"

El portavoz de Esquerra en el Congreso afirmó en laSexta Xplica que "casi todo lo que sucede es porque el PSOE se ha puesto de perfil en muchas ocasiones". "Pudieron cambiar el Consejo General del Poder Judicial y no lo hicieron", subrayó.

Gabriel Rufián expresó en una entrevista con José Yélamo en laSexta Xplica que es "gravísimo" que los jueces usen "la judicatura para ir contra algunos partidos", en referencia a lo sucedido en el juicio al fiscal general del Estado. "A nadie se le escapa que hay una parte del poder judicial, mediático y digital que trabaja contra unas ideas y partidos. Nos pasó a nosotros y ahora le pasa al PSOE, es la única diferencia", subrayó.

Así, el portavoz de ERC en el Congreso señaló que cuando dice que "hay jueces que están haciendo política y que usan la judicatura para ir en contra de unos partidos, son lentejas". "Es que no me lo invento. Ojalá fuera una opinión. Es algo gravísimo, una carencia democrática brutal; no digo todos los jueces ni toda la Policía, pero hay parte de esos poderes que hacen política y que batallan contra esos políticos e ideas", manifestó el político.

En este punto, Rufián criticó que en el PSOE "no han hecho absolutamente nada" al respecto "y ahora les toca a ellos". "Pudieron cambiar el Consejo General del Poder Judicial y no lo hicieron. Se lo repartieron con el PP; con su pan se lo coman", opinó el portavoz de Esquerra, a lo que añadió que "casi todo lo que sucede es porque el PSOE se ha puesto de perfil en muchas ocasiones".

