Bernardos recomienda a un padre de familia numerosa "tener tres trabajos" para llegar a fin de mes: "Es fantástico"

El sueldo sigue siendo un problema para muchas familias españolas. En laSexta Xplica, un padre con tres hijos cuestiona a Gonzalo Bernardos cómo vivir con 2.600 euros al mes, hipoteca y gastos, generando un intenso debate sobre trabajo y salarios.

Los sueldos siguen siendo un problema para muchos españoles. Un padre de familia numerosa no duda en quejarse en laSexta Xplica porque no llega a fin de mes y pregunta a Gonzalo Bernardos: "¿Cómo haría para vivir con 2.600 euros mensuales?", teniendo tres niños, una hipoteca y los gastos de casa. "Quiero saber cómo lo haces", añade.

En ese momento, el economista apela a Sonia, una empresaria de transportes que invierte "80 ó 90 horas semanales en su trabajo". "No exagero", asegura la mujer. Esto provoca la reacción irónica de Afra Blanco: "Vamos a defender la vulneración del Derecho Laboral, es una barbaridad".

Tras esto, el profesor de Economía en la Universidad de Barcelona afirma que "tener tres trabajos está fantástico". "No pasa nada, hay que llegar a fin de mes", defiende. Para ilustrar su punto, recuerda que su propio padre tenía "seis" trabajos.

