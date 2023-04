Rosa María García, propietaria de seis viviendas, contó en laSexta Xplica que alquila los pisos por 375 y 400 euros y habló del pequeño propietario, tras lo que Antonio Maestre defendió que "tener seis viviendas no es es ser pequeño propietario". "Yo quiero dejar esto claro. Podéis decir lo que queráis", expresó el periodista.

En ese momento, Rosa María explicó que ella tiene "un edificio que se hizo en el año 1940 para tener la escuela de las niñas en el pueblo y la vivienda del cura". "Era de la familia de mi marido el edificio y yo lo heredé y lo he ido remodelando, he puesto nuevas todas las ventanas, he puesto los baños y las cocinas poquito a poco", expresó.

Sin embargo, Maestre insistió en que "tener seis viviendas no es un fondo buitre, ni es laCaixa con 25.000, pero no se puede naturalizar que alguien que tiene seis viviendas diga que es pequeño propietario".