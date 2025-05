El tenso debate entre Monrosi y la popular Valentina Martínez por no criticar a Mazón: "¿Qué necesitas que diga para que te satisfaga?"

Mazón sigue levantando ampollas y, como muchos opinan, cada minuto que pasa en la Generalitat es un error. Sin embargo, Valentina Martínez, consultora y exdiputada del Congreso de los Diputados de España del PP, es "incapaz de hacerlo".

"El PP tiene un problema muy grande con Mazón", afirma el periodista Monrosi, quien acusa a la popular de no poderle criticar porque milita en el partido. "Hay una gran diferencia entre militar o no, porque tú, por ejemplo, no has sido podido criticarle", le echa en cara en este tenso debate que mantienen en directo.

"¿Cómo que no puedo criticarle?", responde ella, que se queja de que no le dejan tener "ni libertad de expresión".

"Como te ha preguntado tres veces Yélamo y no lo has hecho... Te cedo la palabra entonces, para escucharte las críticas", añade Monrosi, que vuelve a incidir en que "no puede criticarle".

"Por supuesto que puedo, pero a lo mejor no quiero", responde Martínez, que le lanza la siguiente pregunta acusativa: "¿Qué es lo que necesitas que diga para que te satisfaga?".

Este tenso debate se produce, como verás en el vídeo principal de la noticia, después de que la popular no dedique ni una sola palabra negativa al actual president de la Generalitat, algo que molesta a Monrosi. "Hablar de Sorolla y de la grandísima labor que va a hacer Mazón en Nueva York es tomar por tontos a quienes nos están viendo", espeta el colaborador, dando, así, comienzo a este intercambio de opiniones.