Romana, una joven que comparte piso: "¿Yo me tengo que ir a la España vaciada por obligación o por decisión propia?"

La actriz asegura que por su trabajo no puede dejar Madrid y trasladarse a otros puntos de la geografía como Soria. Tras denunciar su situación, hace una advertencia a los responsables de unos precios de alquiler cada vez más altos.

Romana Flores es una joven que comparte piso con dos amigos en Madrid al no poder acceder a una vivienda para ella sola por los altos precios de los alquileres en las grandes ciudades. Durante su intervención en laSexta Xplica el pasado sábado, Flores advirtió de la sociedad "que van a crear" si esta situación continúa así. Una "donde esté la gente rica en las áreas metropolitanas y los que sean pobres estén en la España vaciada".

Es por ello que se pregunta de forma retórica: "¿Yo me tengo que ir a la España vaciada por obligación o por decisión propia?". A renglón seguido, indica que al "ser actriz" y tener que "trabajar de lo estudiado" debe permanecer en Madrid: "Yo no me puedo ir por obligación a otro lado", denuncia contundentemente.