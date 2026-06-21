Una joven relata en laSexta Xplica su angustia por el alquiler: "Me voy a comprar un contenedor para vivir"

María ha relatado cómo su situación cambió tras recibir una notificación. "Hace dos semanas me llegó un burofax… de mi casero, que me manda en octubre a la calle", ha explicado, asegurando que desde entonces vive con una fuerte ansiedad.

Una joven llamada María ha compartido en laSexta Xplica su situación personal ante la dificultad para encontrar vivienda en Madrid después de que su casero le haya dado un ultimátum, una experiencia que ha descrito como marcada por la incertidumbre, la presión y el impacto emocional de la subida del alquiler.

María ha explicado que, ante la imposibilidad de mudarse a las afueras por motivos laborales, ha llegado a plantearse soluciones extremas. "Yo he decidido que me voy a comprar un contenedor porque yo no me puedo ir a vivir a las afueras de Madrid porque trabajo en el centro y me lo pondré en Avenida América", ha señalado durante su intervención, en referencia a la búsqueda de alternativas para poder seguir residiendo en la capital.

La joven ha relatado cómo su situación cambió tras recibir una notificación. "Hace dos semanas me llegó un burofax… de mi casero, que me manda en octubre a la calle", ha explicado, asegurando que desde entonces vive con una fuerte ansiedad ante la falta de opciones habitacionales. "Llevo literalmente tres semanas completamente desquiciada", ha afirmado, añadiendo que la presión del mercado inmobiliario la ha llevado a consultar de forma constante anuncios de alquiler.

"Si miro 30 notificaciones de Idealista al día… ya por salud mental digo que no voy, porque me tiembla el ojo todo el rato", añade. Durante el debate, María también ha criticado algunos comentarios escuchados en el programa sobre el acceso a la vivienda y la actitud de ciertos propietarios. "A lo mejor no necesito alquilar un piso porque a lo mejor me quedo en el piso. A lo mejor empiezo a hacer todo esto… quedarme de ocupa", ha sentenciado.

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