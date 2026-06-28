Cristina Almeida: "La justicia está dando un aspecto corrosivo en este país por primera vez"

En lo referente a un posible adelanto electoral, Almeida ha defendido que "cada uno tiene derecho a convocarlas cuando quiera".

Cristina Almeida se ha pronunciado sobre las informaciones que están de Zapatero y ha señalado que "no ha dicho nada", algo que, ella considera que le ha recomendado su abogado. "Me parece todo horrible y lo que más me preocupa es lo que está pasando con la democracia, que la vamos perdiendo", ha lamentado.

En este sentido, la abogada ha subrayado que eso es lo que más le preocupa "de todo este barullo, de todo este sacar porquería de todos lados". "Y, al final, la justicia está dando un aspecto corrosivo en este país por primera vez. Yo, que creo en la justicia, tengo un concepto de la justicia muy distinto a todas esas cosas que hemos visto en el Peinado y en estas cosas", ha expresado.

Por otro lado, en lo referente al Comité Federal del PSOE, Cristina Almeida ha reconocido que le preocupa que "no haya habido más contestación". Sin embargo, en lo referente a un posible adelanto electoral, ha defendido que "cada uno tiene derecho a convocarlas cuando quiera".

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