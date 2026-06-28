Localizan el cuerpo sin vida de un niño de 10 años desaparecido en el río Pisuerga

Los detalles La hipótesis que se maneja es que el niño estaba jugando con un amigo en la orilla cuando se ha caído al agua y se ha ahogado.

El cuerpo sin vida de un niño de 10 años fue hallado por la unidad subacuática de rescate alrededor de las 23:30 horas en el río Pisuerga, cerca de la playa fluvial de Las Moreras en Valladolid. La desaparición se reportó a las 21:00 horas, y se investiga que el menor, jugando con un amigo, cayó al agua y se ahogó. El operativo de búsqueda incluyó a Protección Civil, bomberos, y policías, además de asistencia psicológica para la familia y el amigo presente. La Policía Judicial lleva la investigación del caso.

El operativo de búsqueda ha localizado sobre las 23:30 de la noche el cuerpo sin vida del niño de 10 años que había desaparecido pasadas las 21:00 horas en el río Pisuerga, a la altura de la playa fluvial de Las Moreras, en Valladolid, según ha confirmado a EFE el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales.

Han sido los servicios de rescate de la unidad subacuática los que han localizado el cuerpo a una distancia relativamente cercana del lugar en el que le habían visto sumergirse, en el entorno de las ruinas de las aceñas, tras lo que la Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación.

El suceso ha ocurrido sobre las 21:00 horas, cuando se dio el aviso de la desaparición del menor por causas que se están investigando, aunque Canales ha apuntado que la hipótesis que se maneja es que el niño estaba jugando con un amigo en la orilla cuando se ha caído al agua y se ha ahogado.

Para la búsqueda se ha movilizado al Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, la Asociación de Salvamento y Rescate de Castilla y León, con la unidad especializada en actividades subacuáticas, los bomberos de Valladolid, Policía Nacional y Policía Local, además de Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Además, también se ha activado al Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias para atender a los familiares, en concreto a la madre, que estaba con el menor en la playa cuando ha ocurrido el suceso, y también al amigo, de la misma edad, que ha visto cómo se sumergía en el agua y no volvía a salir.

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