Diana Morant: "A mí es muy difícil que Zapatero me decepcione; está en el podio del buen gobierno junto a Sánchez"

La ministra ha expresado que siempre se ha "definido como hija de Zapatero". "Yo me dedico a la política porque Zapatero fue esa persona que plantó cara a una guerra injusta y le ha cambiado la vida a tanta gente", ha defendido.

Diana Morant ha salido este sábado en defensa de Zapatero. A la pregunta de José Yélamo de si pondría la mano en el fuego por el expresidente del Gobierno, la ministra de Ciencia e Innovación ha respondido que ella siempre se ha "definido como hija de Zapatero". "Yo me dedico a la política porque Zapatero fue esa persona que plantó cara a una guerra injusta y le ha cambiado la vida a tanta gente. Personalmente, a mí es muy difícil que Zapatero me decepcione. Está en el podio del buen gobierno junto a Sánchez", ha expresado.

Por su parte, Carmen Calvo ha defendido que "en un Estado de derecho las cosas no son poner la mano en el fuego, sino que la justicia tiene que ser imparcial". "A veces vamos muy rápido en los debates y condenamos a la gente antes de que se produzca una condena verdadera, que es una sentencia. Eso a mí no me gusta ni aplicado al presidente Zapatero ni a nadie", ha manifestado.

Mientras, Montse Mínguez, portavoz del PSOE, ha reconocido que confía "plenamente" en el expresidente y ha asegurado que "va a dar todas las explicaciones que se ha comprometido a dar", a lo que ha añadido que "debe haber una presunción de inocencia".

Además, José Yélamo también ha hablado con Adriana Lastra, quien ha dicho al respecto que "nadie está por encima de la ley, pero tampoco por debajo de sus derechos". "Zapatero tiene presunción de inocencia y yo espero que pueda demostrar su inocencia", ha aseverado.

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