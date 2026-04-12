Revilla: "¿Cómo Sánchez no podía conocer todas las historias de Ábalos? Era su número dos"

El expresidente de Cantabria no se explica cómo es posible que el líder socialista desconociera la trama Koldo. "Se conocía a nivel de la calle", sentencia en laSexta Xplica. "Sánchez no es muy hábil en la selección de personas de confianza", espeta.

Miguel Ángel Revilla no entiendo cómo es posible que Pedro Sánchezdesconociera todo lo que rodea al caso Koldo. El expresidente de Cantabria no dudaba este sábado en reconocer que a él, sin vivir en Madrid, le llegaban rumores sobre el exministro de Transportes, José Luis Ábalos. "Me comentaba gente que llevaba una vida completamente disoluta y que este era un cáncer. Esto se conocía a nivel de la calle", espetaba Revilla.

Algo que, al parecer, no llevó a Sánchez a conocer las escaramuzas en las que estaban inmersos en la trama corrupta de venta de mascarillas. "¿Cómo Pedro Sánchez no puede conocer todas estas fotos, estas historias, dónde va y dónde viene? Si es su número dos, el secretario de organización yu el titular del ministerio que manaje más pasta", sentenciaba.

Para Revilla, las capacidades de Sánchez a la hora de seleccionar sus personas de confianza no ha sido buena. "Para nombrar a un tío en esos cargos hay que mirarle con lupa", afirmaba. "Si eres honesto cuídate de poner a gente que no estropee tu imagen. Sánchez no es muy hábil en la selección de personas de confianza. ¡Si es que después de este está el otro!", afirmaba.

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